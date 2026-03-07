Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli, è intervenuto a Verissimo per parlare della separazione dei suoi genitori. Ha spiegato di aver dovuto assumersi alcune responsabilità e di aver vissuto un momento complicato, descrivendo il periodo come difficile e di sofferenza per suo padre. La sua testimonianza si è concentrata sull’esperienza personale legata alla rottura dei genitori.

Sonia Bruganelli ha trovato presto la serenità tra le braccia del nuovo compagno, Angelo Madonia: “All’inizio ho cercato di tenere unita la famiglia, facendo conoscere Angelo e papà, per far andare bene le cose”. “Papà è quello che ha sofferto di più – ha racconto Davide Bonolis – io ho cercato di stare vicino a entrambi. Vicino a mio padre soprattuto che ha sofferto, ma anche a mia madre per non farla sentire troppo, io voglio solo il bene di entrambi”. L’obiettivo, ha raccontato il 21enne, è quello di far stare bene entrambi i genitori: “Non è una cosa sempre semplice. È ovvio non viverla bene da figlio. Ma ora spero solo che papà trovi presto una nuova compagna”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bruganelli-Bonolis, il figlio Davide: “Papà ha sofferto per la separazione”

Davide Bonolis: “Papà ha sofferto di più, spero trovi qualcuna. Con Angelo, il compagno di mamma, ho un rapporto bellissimo”Davide Bonolis a Verissimo con la fidanzata Martina parla della separazione dei genitori: "Papà ha sofferto di più".

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis: «Bisogna trovare una compagna a papà, ma lui non vuole nessuna»Dopo avere confermato di avere una fidanzata, Davide Bonolis ha spiegato che suo padre è un ottimo suocero: «Vuole bene alla mia ragazza, la tratta...

DAVIDE BONOLIS: 'PAPÀ HA SOFFERTO DI PIÙ — IO HO CERCATO DI STARE VICINO A ENTRAMBI'

Aggiornamenti e notizie su Bruganelli Bonolis il figlio Davide....

Temi più discussi: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli alla partita del figlio Davide insieme ad Angelo Madonia: legame saldo nonostante l'Uragano di Lucio Presta; Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, tensioni smentite: l'ex coppia (e Angelo Madonia) insieme alla partita del figlio Davide. La dedica...; Bonolis e Sonia Bruganelli vicini dopo le accuse di Presta, con loro allo stadio c’è anche Angelo Madonia; Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme dopo le accuse di Presta. Con loro anche Angelo Madonia.

Davide Bonolis a Verissimo: Mia madre e Madonia? Ecco come ha davvero reagito papà PaoloPaolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le rivelazioni a Verissimo del figlio Davide sulla separazione e le dichiarazioni su Angelo Madonia ... gossipetv.com

Davide Bonolis e Martina Dotti, la storia d'amore, il calcio, i problemi con il peso: «Per papà Paolo la mia fidanzata è come una figlia»Davide Bonolis e Martina Dotti sono ospiti di Silvia Toffanin per parlare della loro storia, dei loro progetti e del futuro. Sabato 7 marzo nello studio di Verissimo, la coppia di ... leggo.it

La reazione di Sonia Bruganelli dopo che Lucio Presta l’ha accusata di avere tradito Bonolis - facebook.com facebook

Bonolis e Sonia Bruganelli vicini dopo le accuse di Presta, con loro allo stadio c’è anche Angelo Madonia x.com