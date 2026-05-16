Il falso carabiniere i gioielli e la fuga pronta in auto | arrestata coppia
Una coppia è stata fermata a Tarquinia con l’accusa di tentata truffa ai danni di un anziano. La polizia ha arrestato un uomo e una donna dopo che sono stati trovati in possesso di gioielli e dopo aver tentato di fuggire a bordo di un’auto. L’episodio ha coinvolto un residente della zona, che si era imbattuto nella coppia mentre cercava di truffarlo spacciandosi per un carabiniere. La coppia è stata portata in caserma, dove sono in corso ulteriori verifiche.
Due arresti a Tarquinia per tentata truffa ai danni di un anziano residente, in manette un uomo e una donna. Tutto ha avuto inizio con una telefonata: la vittima, un 89enne, è stato contattato sulla propria utenza di casa da un individuo che si è spacciato per il comandante della stazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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