Il falso carabiniere i gioielli e la fuga pronta in auto | arrestata coppia

Una coppia è stata fermata a Tarquinia con l’accusa di tentata truffa ai danni di un anziano. La polizia ha arrestato un uomo e una donna dopo che sono stati trovati in possesso di gioielli e dopo aver tentato di fuggire a bordo di un’auto. L’episodio ha coinvolto un residente della zona, che si era imbattuto nella coppia mentre cercava di truffarlo spacciandosi per un carabiniere. La coppia è stata portata in caserma, dove sono in corso ulteriori verifiche.

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