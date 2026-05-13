Due uomini sono stati denunciati per aver truffato un’anziana, convincendola a consegnare i suoi gioielli fingendosi un carabiniere. La donna ha consegnato gli oggetti dopo aver ricevuto una telefonata in cui le veniva detto che un falso ufficiale doveva verificare la sua situazione. Le telecamere di sorveglianza hanno mostrato un’auto compatibile con quella usata dai due uomini, consentendo agli investigatori di identificarli.

? Punti chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere la donna a consegnare i gioielli?. Quale dettaglio delle telecamere ha permesso di risalire all'auto utilizzata?. Chi sono i due complici identificati dai carabinieri di Gravina di Catania?. Perché il finto ufficiale ha insistito per un controllo urgente dei monili?.? In Breve Coinvolti un quarantottenne di Tremestieri Etneo e un ventenne di Misterbianco.. Identificazione tramite telecamere e analisi del noleggio auto del sospettato.. Truffe basate su falsi controlli telefonici per colpire anziani nel territorio.. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 48 anni residente a Tremestieri Etneo e un ventenne di Misterbianco per una truffa ai danni di un’anziana del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falso carabiniere ruba i gioielli a un’anziana: due denunciati

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