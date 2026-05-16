Il ds Red Bull fa il pompiere | Hindley e Pellizzari entrambi capitani Rapporto fraterno

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una fase del Giro d’Italia che ha visto un confronto serrato tra le squadre, il direttore sportivo della formazione Red Bull – BORA – hansgrohe ha commentato la presenza di due capitani all’interno della stessa squadra, sottolineando il rapporto tra Hindley e Pellizzari come fraterno. La giornata tra Blockhaus e le colline marchigiane ha portato in evidenza Jai Hindley, che ha mostrato una performance superiore rispetto a Giulio Pellizzari, designato come capitano dello squadrone tedesco.

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Una due giorni molto particolare in casa Red Bull – BORA – hansgrohe. Tutti si aspettavano Giulio Pellizzari, capitano designato dello squadrone tedesco al Giro d’Italia, invece tra Blockhaus e la frazione odierna sui muri marchigiani, chi ha brillato più di tutti è stato Jai Hindley. L’australiano, vincitore della Corsa Rosa del 2022, si è preso di forza la quinta piazza in classifica generale (terza virtuale dopo Vingegaard e Gall). Oggi ha sprintato negli ultimi 300 metri ed ha guadagnato 2” su tutti i rivali a parte il fuoriclasse danese. A parlare della situazione in casa Red Bull è stato ai microfoni Rai il direttore sportivo Christian Pömer: “Corriamo con due capitani, è la migliore strategia quando corriamo con due atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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