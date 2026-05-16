Il ds Red Bull fa il pompiere | Hindley e Pellizzari entrambi capitani Rapporto fraterno

In una fase del Giro d’Italia che ha visto un confronto serrato tra le squadre, il direttore sportivo della formazione Red Bull – BORA – hansgrohe ha commentato la presenza di due capitani all’interno della stessa squadra, sottolineando il rapporto tra Hindley e Pellizzari come fraterno. La giornata tra Blockhaus e le colline marchigiane ha portato in evidenza Jai Hindley, che ha mostrato una performance superiore rispetto a Giulio Pellizzari, designato come capitano dello squadrone tedesco.

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