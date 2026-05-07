Domani prende il via la 109ª edizione del Giro d’Italia, una gara che vedrà coinvolte diverse squadre e numerosi atleti. Tra queste, la formazione Red Bull-Bora-hansgrohe si presenta come una delle principali contendenti, con l’obiettivo di contrastare il favorito Jonas Vingegaard. Nel frattempo, un commento di un membro della squadra ha sottolineato l’importanza di avere un altro compagno più esperto tra i leader, considerandolo un grande aiuto nel corso della corsa.

Prende il via domani l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La Red Bull-Bora-hansgrohe sarà, molto probabilmente, la principale rivale del favorito Jonas Vingegaard in ottica successo finale. La formazione tedesca si affida per questo a Giulio Pellizzari e Jai Hindley. Alla vigilia l’australiano ha analizzato il percorso di gara e si è soffermato sugli obiettivi da centrare. Hindley inizia così la sua riflessione ai microfoni di Spazio Ciclismo: “ Penso di aver fatto un buon avvicinamento. Ho svolto un buon ritiro a Tenerife e poi sono andato nelle Ardenne. Sono stato un po’ male dopo, ma niente di troppo grave, e ora sono qui pronto a partire ”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hindley sul rapporto con Pellizzari: “Siamo entrambi leader. Un altro compagno davanti è un grande aiuto”

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