Un cortometraggio intitolato ‘Il Doppione’ affronta il tema del desiderio di rivivere il passato e di correggere gli errori commessi, attraverso la storia di un detenuto che spera in una seconda possibilità. La narrazione si concentra sulla volontà di riavvolgere il nastro della vita per evitare gli sbagli precedenti, offrendo uno sguardo diretto su questa aspirazione. Il film si presenta come un’interpretazione visiva di un sogno condiviso da molte persone che si trovano in situazioni simili.

"Avere una seconda possibilità ed uscire senza sbagliare più". Queste le parole di un detenuto del carcere di Massa Marittima sceso pronunciate nel Palazzo dell’Abbondanza dove, una gremita platea, ha seguito la proiezione di un cortometraggio della durata di docici minuti che parla – appunto – di seconde possibilità. La sceneggiatura di Valerio Cruciani, la regia di Michele Colavitti e la dinamicità di Laura Romeo hanno consentito, con attori protagonisti studenti e detenuti, la realizzazione di un documento che in sintesi, vuol rispondere a più quesiti. Nel carcere massetano per alcuni detenuti sta per accadere qualcosa di straordinario, cioè incontrare "la versione di sé di trent’anni prima", un’occasione unica per fare i conti con il passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il Doppione’, il cortometraggio per ’riavvolgere’ il nastro della vita

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