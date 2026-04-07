Chi è Tornike Kvaratskhelia il fratello piccolo di Khvicha che in campo sembra il suo doppione

A soli 16 anni, Tornike Kvaratskhelia sta attirando l'attenzione in Georgia, dove viene spesso paragonato al fratello maggiore, Khvicha. Entrambi condividono caratteristiche simili in campo e giocano con uno stile che ricorda molto quello del fratello più esperto. La sua presenza nel mondo del calcio giovanile sta crescendo rapidamente, alimentando le aspettative di un possibile futuro tra i professionisti.

Ha solo 16 anni ma in Georgia tutti parlano di lui: Tornike Kvaratskhelia è il fratello di Khvicha, gioca esattamente come lui e pera di seguire presto le sue orme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Non sono solo canzonette in casa Beckham. Durante il suo ultimo concerto a Londra, Cruz Beckham è scoppiato in lacrime eseguendo "Loneliest Boy", un brano che sembra un messaggio diretto al fratello BrooklynIn casa Beckham l’aria è tesa ormai da mesi, divisa tra chi resta fedele al nido e chi, come il primogenito Brooklyn, sembra aver tagliato ogni ponte.

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