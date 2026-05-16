Il digiuno di Giachetti e l' intervento di Meloni sbloccano lo stallo della vigilanza Rai

Nelle ultime ore, la commissione di vigilanza è tornata a funzionare dopo un periodo di blocco, grazie a un intervento che ha portato a una rapida ripresa dei lavori. Un membro della commissione ha dichiarato di aver ottenuto lo sblocco senza assumersi responsabilità specifiche, mentre un’altra figura politica ha commentato pubblicamente sul ruolo dell’opposizione nel decidere il nuovo presidente dell’ente radiotelevisivo. La decisione ha permesso di ripristinare momentaneamente l’attività dell’organismo di controllo.

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