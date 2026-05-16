Il digiuno di Giachetti e l' intervento di Meloni sbloccano lo stallo della vigilanza Rai
Nelle ultime ore, la commissione di vigilanza è tornata a funzionare dopo un periodo di blocco, grazie a un intervento che ha portato a una rapida ripresa dei lavori. Un membro della commissione ha dichiarato di aver ottenuto lo sblocco senza assumersi responsabilità specifiche, mentre un’altra figura politica ha commentato pubblicamente sul ruolo dell’opposizione nel decidere il nuovo presidente dell’ente radiotelevisivo. La decisione ha permesso di ripristinare momentaneamente l’attività dell’organismo di controllo.
Poche ore, ma ben impegnate quelle di Roberto Giachetti che ha ottenuto lo sblocco dei lavori della commissione di vigilanza, pur non ammettendo le responsabilità di una opposizione che vuole decidere chi deve fare il presidente della Rai. Lo sciopero della fame e della sete annunciato dal deputato di Italia Viva con tanto di manette a cui si è incatenato ai banchi di Montecitorio hanno ottenuto l'effetto sperato: la maggioranza ha garantito il regolare svolgimento della prossima seduta di commissione. In una frase, si potrebbe dire che Giachetti digiuna e la Meloni lo sfama. Già, perché probabilmente è stata proprio la telefonata della presidente del Consiglio a far desistere Giachetti dal suo tentativo estremo all'interno dell'aula parlamentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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