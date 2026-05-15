Un deputato si è incatenato al banco alla Camera per protestare contro lo stallo in commissione Vigilanza. L’azione ha portato a un momento di tensione tra i presenti, mentre il parlamentare ha proseguito con lo sciopero della fame, arrivato al dodicesimo giorno. La Presidente della Camera ha assicurato il rispetto del numero legale, anche se il vicepresidente del Parlamento ha tentato di opporsi. La situazione ha attirato l’attenzione sull’assenza di un accordo tra le forze politiche coinvolte.

Vigilanza Rai, la protesta di Giachetti smuove FdI: assicurerà il numero legale alla seduta del 27 maggio. Tajani resiste ma resta solo Un invito raccolto ieri sera da Giorgia Meloni, che lo ha chiamato per convincerlo a desistere, anche in considerazione dell’ok della maggioranza a non far mancare il numero legale alla prossima seduta della commissione. “La mia originaria iniziativa non violenta”, ha aggiunto Giachetti, “prevedeva tre punti: lo sblocco della Vigilanza, la nomina del presidente della Rai e la ripresa del dibattito in commissione ottava al Senato sulla governance della Rai. Su questo credo che sia stato fatto un altro passo avanti, perché ho visto che il Mef ha dichiarato di essere disponibile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rai, Giachetti si incatena in aula e contro lo stallo in Vigilanza qualcosa si muove. Meloni assicura il numero legale, ma Tajani prova a resistere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roberto Giachetti si incatena alla Camera: «Resto qui finché non si sblocca la...

Sullo stesso argomento

Giachetti si incatena in Aula e inizia lo sciopero della sete contro il blocco della Vigilanza RaiRoberto Giachetti, deputato di Italia Viva, si è ammanettato al proprio banco parlamentare alla Camera per manifestare «contro il sequestro della...

Giachetti si incatena in Aula, ‘qui finchè non si sblocca Vigilanza Rai’ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta in Aula contro lo stallo della Commissione Durante un intervento alla Camera, il deputato di Italia Viva Roberto...

Giachetti si incatena alla Camera per il blocco della Vigilanza Rai. Poi Meloni lo chiama: convocata la commissione il 27 maggio - leggi x.com

Giachetti si incatena in aula: Qui finché non si sblocca la Vigilanza RaiIl deputato di Italia Viva interrompe lo sciopero della fame. Oggi si era ammanettato al proprio banco alla Camera. La sua protesta perché da un anno e mezzo i lavori della Commissione di Vigilanza Ra ... msn.com

Giachetti inizia sciopero della sete e si incatena in aula: Si sblocchi Vigilanza RaiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giachetti inizia sciopero della sete e si incatena in aula: 'Si sblocchi Vigilanza Rai' ... tg24.sky.it