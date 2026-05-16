Il ‘deserto‘ in dieci anni Persi 923 negozi crescono gli addetti

Negli ultimi dieci anni, il settore del commercio nella zona di Lucca ha registrato una significativa riduzione del numero di negozi, con una perdita di 923 attività. Nonostante questa diminuzione, il numero di persone impiegate nel settore è aumentato. I dati sono stati raccolti dall’Osservatorio reciprocità e commercio locale di Nomisma, che ha analizzato le tendenze e i cambiamenti nel mercato commerciale della zona nel corso di questo periodo.

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