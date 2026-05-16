Il ‘deserto‘ in dieci anni Persi 923 negozi crescono gli addetti
Negli ultimi dieci anni, il settore del commercio nella zona di Lucca ha registrato una significativa riduzione del numero di negozi, con una perdita di 923 attività. Nonostante questa diminuzione, il numero di persone impiegate nel settore è aumentato. I dati sono stati raccolti dall’Osservatorio reciprocità e commercio locale di Nomisma, che ha analizzato le tendenze e i cambiamenti nel mercato commerciale della zona nel corso di questo periodo.
La fotografia dello stato di salute degli ultimi 10 anni del commercio lucchese arriva dall’ Osservatorio reciprocità e commercio locale di Nomisma. Tra il 2015 e il 2025 sono spariti ben 923 negozi in provincia anche se, in apparente controtendenza, sono cresciuti gli addetti (più 16.8%). In Toscana a pagare il prezzo più alto in termini di regressione della rete idstributiva è Pisa (-1.367) ma anche Firenze (-956), Massa-Carrara (-942) e Lucca (-923). Il commercio di prossimità alza bandiera bianca su tutto il territorio regionale (7.149 unità perse) ridisegnando profondamente i territori. Non si tratta infatti di semplici servizi, ma di veri e propri avamposti di tradizione e identità che drammaticamente si arrendono. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il ‘deserto‘ in dieci anni. Persi 923 negozi crescono gli addettiAnalisi di Nomisma sulle attività commerciali dal 2015 a oggi. Tengono ristoranti e bar, le botteghe alzano bandiera bianca. lanazione.it