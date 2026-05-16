Nella laguna di Venezia è stato avvistato un delfino chiamato Mimmo, che ha deciso di stabilirsi in questa area. Le sue attività quotidiane includono nuotare, alimentarsi e riposare nelle acque della laguna. Le autorità e i residenti hanno confermato che l'animale si trova in buona salute e si muove liberamente tra le acque della città. La presenza di Mimmo rappresenta un evento insolito, considerando la natura del suo habitat e le caratteristiche della laguna.

AGI - Venezia ha un nuovo abitante: il delfino Mimmo, che ha scelto la laguna come casa e dove nuota, mangia e vive in buona salute. Lo assicura Sandro Mazzariol del Dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova parlando del tursiope che da mesi ormai abita la laguna di Venezia. " Il delfino mangia e appare in buona salute. A quanto pare, ha trovato nella Laguna di Venezia un luogo congeniale dove vivere, per quanto ciò possa apparire strano. Sembra che abbia ormai preso anche molto bene le misure con il notevole traffico del bacino di San Marco, dopo l'impatto con le eliche di un natante che lo scorso autunno gli aveva procurato delle ferite al fianco destro, ma che sono ormai completamente guarite". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il delfino 'Mimmo' e la laguna Venezia: "Qui mangia e sta bene"

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Il delfino Mimmo è tornato nella laguna di Venezia.

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