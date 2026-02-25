Mimmo, come lo chiamano le autorità, o Nane - nome preferito dai veneziani -, il giovane delfino che dall'estate 2025 ha scelto la laguna di Venezia come casa, sta piuttosto bene, non pare aver intenzione di andarsene, e gli unici rischi per la sua salute o sopravvivenza possono provenire da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Le tartarughe giganti ritornano a Floreana, isola simbolo delle Galapagos di quando le estinzioni dipendono dagli esseri umaniDopo un secolo dalla loro estinzione, sono state reintrodotte delle testuggini simili alla specie Chelonoidis niger niger che un tempo abitava a...

Il delfino di Venezia allontanato dal bacino di San Marco

Temi più discussi: Come sta il delfino del bacino di San Marco?; Gli esseri umani unica minaccia per il delfino Mimmo di Venezia; A Venezia il vero pericolo per il delfino solitario Mimmo è l'uomo; Il delfino di Venezia sta benone: Uniche minacce dagli esseri umani.

Gli esseri umani l'unica minaccia per il delfino Mimmo di VeneziaLa ricerca, alla quale hanno partecipato anche l'associazione friulana Dolphin Biology and Conservation, il Museo di storia naturale Giancarlo Ligabue di Venezia e l'Istituto di ricerca Tethys di ... ansa.it

Il delfino di Venezia sta benone: «Uniche minacce dagli esseri umani»Arrivato nel giugno 2025, ormai è stabile nella laguna. Uno studio scientifico pubblicato oggi indica i rischi per catture e spostamenti: «Non ha bisogno di essere salvato, può essere esempio di coesi ... veneziatoday.it

Gli esseri umani unica minaccia per il delfino Mimmo di Venezia. Studio italiano sottolinea la necessità di evitare tentativi di avvicinarlo o dargli cibo #ANSA x.com

Un delfino a Venezia Non è un evento straordinario, ma la sua lunga permanenza sì. Dal giugno 2025 un giovane tursiope, soprannominato Mimmo, vive nel bacino di San Marco. È in buona salute e trova in Laguna cibo e condizioni favorevoli, ma il traffico - facebook.com facebook