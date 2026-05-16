Domani sera alle 21, l’ex Cinema Mazzini di Forlì in corso della Repubblica 88 ospiterà il concerto del Coro di Via Regnoli, un evento promosso dall’associazione Regnoli41. Il coro, formato da cantanti locali, si esibirà in un programma musicale che coinvolge il pubblico presente. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della zona e mira a valorizzare l’attività corale come momento di aggregazione sociale. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Domani sera alle ore 21, l’ex Cinema Mazzini di Forlì (corso della Repubblica 88) ospiterà il concerto del Coro di Via Regnoli, progetto promosso dall’associazione Regnoli41. Il concerto conclude il secondo laboratorio corale avviato a gennaio, dopo una prima esperienza tra ottobre e dicembre, che in pochi mesi ha coinvolto circa sessanta partecipanti. Un gruppo eterogeneo per età ed esperienze, ma unito dal desiderio di vivere il canto non tanto come performance, ma come occasione di incontro e socialità. A guidare il coro sono le insegnanti e cantanti Ariane Diakite (foto) e Laura Zoli, che hanno impostato il lavoro non solo sulla tecnica vocale, ma anche sull’ascolto reciproco e sulla costruzione di una dimensione collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il coro di via Regnoli in concerto. Il canto come ’esperienza sociale’

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