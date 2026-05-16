Un mese fa, nessuno si presentò davanti alla basilica di Santa Maria delle Grazie per contestare i militanti di estrema destra, che organizzarono un presidio con i tricolori per presentare una proposta di legge sulla remigrazione. Nel frattempo, si sono moltiplicate le proteste e le azioni di risposta, tra cui un tentativo di mail bombing contro un hotel coinvolto nella mobilitazione antifascista. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra i diversi gruppi coinvolti nel dibattito pubblico e legale.

Un mese fa, non si presentò nessuno davanti alla basilica di Santa Maria delle Grazie per contestare i militanti di estrema destra, che chiusero con i tricolore al vento il presidio per presentare ai cittadini la proposta di legge per spingere la remigrazione. Stavolta la protesta è scattata con 48 ore di anticipo e ha anche preso virtualmente di mira l’albergo che domani pomeriggio alle 15 ospiterà un evento organizzato da quattro movimenti neofascisti. "Milano non è terra di deportazione", l’incipit del comunicato condiviso da Cgil, Anpi, Arci, Memoria Antifascista, Mai più lager-No ai Cpr, Pd, Avs, M5s, Rifondazione comunista e Possibile per condannare il raduno promosso da "un comitato formato da gruppi neofascisti guidato da CasaPound e Rete dei Patrioti (e che comprende pure Brescia ai bresciani e Veneto Fronte Skinhead, ndr)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il convegno per la remigrazione. Via alla mobilitazione antifascista: "Mail bombing contro l’albergo"

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