Corteo contro il convegno sulla remigrazione protesta a Capodichino | strade chiuse e tensione

Un corteo di protesta si è mosso da piazza Carlo III contro il convegno dedicato alla “remigrazione”, che si svolge all’interno dell’Millennium Gold Hotel, vicino all’aeroporto di Capodichino. Le strade sono state chiuse al traffico e si sono registrate tensioni tra i manifestanti e le forze dell’ordine. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di persone che ha camminato lungo il percorso cittadino fino alla zona dell’hotel.

È partito da piazza Carlo III il corteo di protesta contro il convegno sulla “remigrazione”, questo invece in programma all’Millennium Gold Hotel, a pochi passi dall’aeroporto di Capodichino. In piazza attivisti della rete Rete No Kings, insieme a Cgil e Anpi, che hanno promosso il presidio alla.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Convegno Remigrazione a Napoli, parte il corteo di protesta: chiusi svincoli della TangenzialeÈ partito a Napoli il corteo di protesta contro l'iniziativa sulla remigrazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista. Corteo contro l'incontro sulla "remigrazione": si annuncia tensione in città alla vigilia del 25 aprileUn presidio contro il convegno sulla “remigrazione” annunciato per venerdì 24 aprile all’Hotel Millennium Gold, alla vigilia del 25 aprile: la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile, a Napoli corteo contro convegno Casapound su remigrazione; Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste; Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo; Corteo contro il convegno sulla remigrazione - foto M.RomanoNT. Convegno Remigrazione a Napoli, parte il corteo di protesta: chiusi svincoli della TangenzialeSu richiesta della Questura di Napoli, alle 16:30 di oggi 24 aprile chiudono gli svincoli di uscita Doganella Est e Ovest. Su richiesta della Questura di Napoli, gli svincoli di ... ilmattino.it Remigratevi voi: a Napoli il corteo contro il convegno con Sangiuliano e MarsellaUna manifestazione consapevole nei contenuti e contro la deriva di destra e fascista, dice Davide Dioguardi della rete No Kings ... dire.it Domani, sabato 25 aprile 2026, è in programma a Milano il tradizionale corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Per l’occasione, alcune stazioni della metro saranno chiuse e i bus devieranno il percorso, tutti i dettagli: https://fanpa.ge/d8HKf - facebook.com facebook Bari, al Corteo Storico tra i Figuranti di San Nicola per la prima volta sfilerà la comunità armena x.com