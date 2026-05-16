Il Consiglio d'Europa indebolisce i diritti umani dei migranti Meloni esulta | Merito dell'Italia

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio d'Europa ha approvato la dichiarazione di Chisinau, un testo che riguarda i diritti dei migranti e che permette agli Stati di adottare misure meno restrittive in materia di diritti umani. La decisione è stata accolta con soddisfazione da parte di alcuni rappresentanti di governi nazionali, che hanno attribuito il risultato anche a iniziative portate avanti dal loro paese. La dichiarazione, ora adottata, rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche precedenti e mira a facilitare le azioni degli Stati contro le migrazioni.

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I ministri degli Esteri del Consiglio d'Europa hanno adottato la dichiarazione di Chisinau, un documento sui migranti che apre - di fatto - ad applicare meno i diritti umani per permettere agli Stati di "scoraggiare" le migrazioni. Giorgia Meloni l'ha celebrato sui social: è merito, ha detto dell'"approccio italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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