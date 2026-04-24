A San Martino Sannita è stato istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. La notizia è stata comunicata tramite una nota stampa firmata dal sindaco del paese. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella vita amministrativa locale. La comunicazione è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda un passo importante per la partecipazione giovanile nel consiglio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di San Martino Sannita. Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra comunità si arricchisce di una nuova e preziosa voce. Nel Consiglio Comunale di ieri mattina (23 aprile 2026) è stato ufficialmente istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) e proclamato il nuovo Sindaco Junior. Si è concluso un percorso entusiasmante che ha visto protagonisti gli alunni della scuola “G. Rodari”. Un’iniziativa nata per promuovere la cittadinanza attiva e dare concretezza ai diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia: i nostri ragazzi non sono solo il futuro, sono il presente, e hanno il diritto di esprimere opinioni e partecipare alla vita della nostra comunità locale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Martino Sannita, istituito il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

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