Le finte scarpe Nike che sembravano vere nei negozi tra Milano e Monza | così funzionava la filiera del falso
Tra Milano e Monza, sono state sequestrate numerose scarpe Nike contraffatte che si presentavano come prodotti autentici, ma presentavano lievi imperfezioni nella grafica e nella struttura. Le scarpe, molto simili ai modelli originali, erano vendute nei negozi senza che i clienti potessero facilmente distinguere la differenza. La filiera del falso, così, riusciva a distribuire capi apparentemente autentici, nascondendo le differenze più sottili ai meno esperti.
Apparentemente erano perfette. Quasi del tutto identiche a quelle vere. A tradirle, a un occhio attento, sono state alcune piccole imperfezioni nella struttura e nella grafica del marchio. Così, da Cusano Milanino (Milano), la guardia di finanza ha scoperto una ramificata rete internazionale.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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