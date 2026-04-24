Le finte scarpe Nike che sembravano vere nei negozi tra Milano e Monza | così funzionava la filiera del falso

Tra Milano e Monza, sono state sequestrate numerose scarpe Nike contraffatte che si presentavano come prodotti autentici, ma presentavano lievi imperfezioni nella grafica e nella struttura. Le scarpe, molto simili ai modelli originali, erano vendute nei negozi senza che i clienti potessero facilmente distinguere la differenza. La filiera del falso, così, riusciva a distribuire capi apparentemente autentici, nascondendo le differenze più sottili ai meno esperti.