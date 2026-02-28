Unicredit assume basta il diploma per stage e percorsi di formazione | come candidarsi

Unicredit ha comunicato l’apertura di nuove opportunità di stage e percorsi di formazione rivolti a giovani diplomati, studenti universitari e neolaureati. L’istituto bancario invita i candidati a presentare le proprie candidature per accedere a queste posizioni, senza richiedere esperienza pregressa. Le selezioni sono aperte e le iscrizioni sono già possibili.

Unicredit ha annunciato un'importante iniziativa rivolta a giovani diplomati, studenti universitari e neolaureati interessati a intraprendere una carriera nel mondo della finanza e del credito. Si tratta di una serie di percorsi formativi strutturati e stage con inserimenti lavorativi, pensati per favorire l'accesso al lavoro di chi desidera entrare nel settore bancario con solide competenze e prospettive di crescita. Le opportunità sono disponibili in diverse sedi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo città come Milano, Roma, Torino, Genova, Palermo e molte altre. Questo approccio garantisce una copertura geografica ampia e la possibilità di partecipare anche alle persone che vivono lontano dalle grandi aree metropolitane.