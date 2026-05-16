Il commercio in affanno | in dieci anni la provincia ha perso oltre 800 negozi

Negli ultimi dieci anni, nella provincia sono scomparsi più di 800 negozi dedicati al commercio di prossimità. I settori più colpiti includono le attività legate a cultura e svago, il tessile, l’abbigliamento e gli accessori, oltre a comparti tradizionali come ferramenta, gioiellerie, mobili e alimentari. Questa riduzione si riflette su un panorama commerciale in mutamento, con numerose imprese che hanno chiuso le proprie porte, lasciando un vuoto nel tessuto commerciale locale.

Arezzo, 16 maggio 2026 – Il commercio di prossimità soffre. La perdita di negozi di vicinato riguarda in particolare i settori cultura e svago, tessile, abbigliamento e accessori, insieme a comparti tradizionali come ferramenta, gioiellerie, mobili e alimentari. Al contrario la ristorazione si espande. Ad Arezzo i n 10 anni abbiamo perso per la strada 820 negozi di vicinato. Se ne contano l ’11,4% in meno tra il 2025 e il 2015. Magra consolazione, siamo in ottima compagnia e c’è chi sta peggio. E’ Pisa ad aver pagato il prezzo più alto in termini assoluti (-1.367 rispetto al 2015), situazione negativa anche a Firenze (con un saldo negativo pari a -956), Massa-Carrara (-942) e Lucca (-923). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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