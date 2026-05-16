Il coach avversario Leka | Bisogna fare di più nella lotta a rimbalzo

Il coach di Pesaro ha commentato la terza partita della serie, riconoscendo che Rimini ha preparato bene l’incontro. Ha affermato che la squadra avversaria ha fatto meglio nella lotta ai rimbalzi, sottolineando la necessità di migliorare in questa fase. Leka ha anche parlato di gara4, senza fornire dettagli specifici, ma evidenziando l’obiettivo di fare di più in questa area di gioco. La squadra di Pesaro si prepara così alla prossima sfida.

In casa Pesaro, Spiro Leka analizza la terza partita della serie e si proietta su gara4. "Complimenti a Rimini che ha preparato bene la terza partita – commenta il capoallenatore della Vuelle –. Anch’io avevo chiesto alla mia squadra di prepararsi a una partita di rugby e non di basket, ma dopo cinque minuti ci siamo sciolti e non abbiamo più messo il corpo. Rimini ha giocato con più energia, ha dominato, metteva il corpo e le mani dappertutto. Noi invece stavamo a mezzo metro o a un metro. Se tutto questo produce 26 falli nostri e 17 loro, allora vorrà dire che noi, nonostante non siamo stati aggressivi, siamo stati fallosi. Doppio errore. Alcuni giocatori sono andati in grossa difficoltà, tutto il reparto lunghi ha fatto molta fatica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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