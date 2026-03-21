Coach Spiro Leka si presenta determinato alla vigilia della partita più difficile della stagione, nonostante due assenze importanti nello stesso reparto, i lunghi, avvenute a distanza di 24 ore. In una conferenza stampa, ha dichiarato che la squadra farà di tutto per mantenere il primo posto in classifica, consapevole della sfida contro una compagine forte e in buona forma.

Non si perde d’animo Spiro Leka (foto) alla vigilia della partita più complicata della stagione, con due forfait, a distanza di 24 ore, nello stesso reparto, quello dei lunghi: "Ci attende una partita insidiosa contro una squadra solida e in un buon momento di forma. La Gemini è ben allenata, con responsabilità in campo divise tra Stewart e Knight e il gruppo degli italiani, che ha dimostrato il proprio valore e potenziale. Dovremo controllare il ritmo della gara puntando sui nostri punti di forza, provando a metterli in difficoltà. Sappiamo che non sarà facile - riconosce il coach biancorosso -, ma come sempre daremo tutto per cercare di tornare a casa con altri due punti che ci permetterebbero di continuare a restare da soli in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coach Leka non si perde d’animo: "Daremo tutto per restare primi"

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