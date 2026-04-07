San Nazzaro Sesia il Fai apre le porte dell' abbazia | visite guidate al chiostro e alla parte privata

Domenica 12 aprile, il Fai di Novara organizza visite guidate presso l'abbazia di San Nazzaro Sesia, uno dei luoghi storici più rilevanti della zona. L'evento permette di esplorare il chiostro e alcune parti private dell'edificio, generalmente non accessibili al pubblico. L'iniziativa mira a far conoscere meglio questa struttura, aperta al pubblico grazie all'intervento del Fai.

Domenica 12 aprile la delegazione Fai di Novara apre le porte di uno dei tesori più suggestivi del territorio: l'abbazia di San Nazzaro Sesia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e dell'arte, che avranno l'occasione di partecipare a visite guidate esclusive alla scoperta di questo gioiello medievale. Situata nel cuore del territorio novarese, l'abbazia di San Nazzaro Sesia è considerata uno straordinario esempio di architettura religiosa. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire la storia secolare del complesso monastico e di ammirare il suo splendido chiostro affrescato, testimonianza preziosa di arte e spiritualità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Si parla di: San Nazzaro Sesia, visita guidata all’Abbazia con accesso esclusivo.

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