Palazzo Pantelleria Varvaro apre le porte visite guidate in compagnia del padrone di casa
Domenica 10 maggio, Palazzo Pantelleria Varvaro sarà aperto al pubblico per visite guidate organizzate da Tacus. L'evento permette di visitare una delle dimore storiche più note della città, con tour condotti da un rappresentante della proprietà. L'iniziativa si svolge in un giorno particolare, offrendo l’opportunità di scoprire gli interni e la storia dell’edificio.
Domenica 10 maggio Palazzo Pantelleria Varvaro apre le porte a Tacus per un'esclusiva visita guidata, offrendo l’opportunità di entrare in una delle dimore storiche più affascinanti della città. A condurre il percorso sarà Giuseppe Varvaro, padrone di casa e custode di una memoria familiare.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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