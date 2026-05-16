Il Casalese di Dio Mattone presenta il nuovo libro su don Diana
Lunedì 18 maggio 2026, alle 17:30, si terrà nella Chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe la presentazione del libro “Il casalese di Dio”, scritto dal giornalista e saggista Antonio Mattone. Il volume riguarda la figura di don Peppe Diana, sacerdote assassinato nel 1994. La presentazione si svolgerà nell’edificio religioso e sarà aperta al pubblico.
Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:30, la Chiesa di San Nicola di Bari di Casal di Principe ospiterà la presentazione del libro “Il casalese di Dio”, il nuovo lavoro del giornalista e saggista Antonio Mattone dedicato alla figura di don Peppe Diana.L’incontro si terrà presso la chiesa di via. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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