Il burattinaio Zambelli in sala Marini Risate con Fagiolino e Sandrone

Domani alle 16:30 si svolgerà un spettacolo nella Sala L, parte della rassegna Burattini di primavera. La rappresentazione vedrà in scena i burattini di Fagiolino e Sandrone, con il burattinaio Zambelli che torna nella sala Marini. Si tratta di un evento che combina un ritorno a casa per il burattinaio e una prima ufficiale per la città, offrendo un momento di intrattenimento con le marionette e il pubblico presente.

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Un ritorno a casa, ma anche una piccola ‘prima’ per la città. Domani la rassegna Burattini di primavera accoglie domani alle 16,30 sul palco della Sala L. Marini (viale dell’Appennino 6) un artista forlivese che finora ha costruito il proprio percorso nel bolognese. Il suo arrivo sul palco cittadino segna così un debutto davanti al pubblico di casa, oltre che un nuovo tassello nel percorso della rassegna. È Roberto Zambelli, burattinaio esperto, cresciuto alla scuola di Riccardo Pazzaglia e del grande Presini, che porta a Forlì un teatro di figura radicato nella tradizione ma aperto a nuove invenzioni. Zambelli, laureato in Scienze della Comunicazione all’Alma Mater e impegnato professionalmente nel settore nautico, ha trovato nel teatro dei burattini un universo di archetipi e di culture popolari capace di parlare ancora al presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il burattinaio Zambelli in sala Marini. Risate con Fagiolino e Sandrone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Frassica chiede scusa pubblicamente a Valeria Marini, ma rilancia la sua imitazione mostrando le sue risateNino Frassica "accontenta" Valeria Marini e si scusa pubblicamente dopo la sua imitazione a Sanremo 2026: "Scusa, Valeria", scrive sui social, ma il... Leggi anche: "La cantina dei misteri", burattini protagonisti sul palco della sala Marini