La cantina dei misteri burattini protagonisti sul palco della sala Marini

E arriva, sul palco della Sala Marini, il burattinaio di Forlì. Roberto Zambelli, burattinaio provetto, cresciuto alla scuola bolognese di Riccardo Pazzaglia e del grande Presini. L'appuntamento si terrà domenica 17 maggio alle 16,30. Zambelli, che lavora a Forlì nel settore nautico, è laureato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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