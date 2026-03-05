Frassica chiede scusa pubblicamente a Valeria Marini ma rilancia la sua imitazione mostrando le sue risate

Nino Frassica si è scusato pubblicamente con Valeria Marini dopo averla imitata a Sanremo 2026, scrivendo sui social

Nino Frassica "accontenta" Valeria Marini e si scusa pubblicamente dopo la sua imitazione a Sanremo 2026: "Scusa, Valeria", scrive sui social, ma il video a corredo del messaggio riprende una sua vecchia imitazione a Che Tempo Che Fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valeria Marini in lacrime sull’imitazione di Frassica a Sanremo: “Aspetto le scuse”, e lascia lo studioValeria Marini, ospite di Caterina Balivo, è scoppiata in lacrime ricordando l'imitazione che Nino Frassica ha messo in scena sul palco di Sanremo...

