Il tennis italiano vive un momento di grande attività: Flavio Cobolli si aggiudica il torneo 500 di Acapulco, mentre Luciano Darderi vince a Santiago. Entrambi hanno ottenuto importanti successi in singolare e dimostrano la crescita del movimento azzurro, che continua a raccogliere risultati anche oltre i big del circuito come Sinner e Musetti.

Prima Flavio Cobolli, poi Luciano Darderi. Il tennis azzurro dimostra il suo straordinario momento, oltre i fuoriclasse Sinner e Musetti. Ad Acapulco nell’Atp 500 è arrivato il successo di Flavio Cobolli, subito dopo Luciano Darderi si è imposto in Cile conquistando il torneo 250 di Santiago. Insieme al titolo conquistato da Flavio Cobolli ad Acapulco, il trionfo di Darderi segna la quinta volta nell’Era Open in cui due italiani vincono un torneo nella stessa settimana. Era già accaduto nel marzo scorso, quando Darderi si impose a Marrakech e Cobolli a Bucarest. Ma soprattutto ora abbiamo tre azzurri contemporaneamente top-15, cosa mai accaduti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il tennis è sempre più azzurro Cobolli vince il 500 di Acapulco Darderi trionfa a Santiago

Atp Acapulco 500, trionfo di Flavio Cobolli: terzo titolo per l'azzurro. Darderi in finale in CileFlavio Cobolli ha vinto l’ATP 500 di Acapulco 2026, imponendosi in finale sullo statunitense Frances Tiafoe in due set, 7-6 (7/4) 6-4.

