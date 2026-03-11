Il tennista di 20 anni nato a Meldola ha ottenuto una vittoria in singolare e in doppio in un torneo in Grecia. La sua vittoria rappresenta il primo titolo in carriera per Angelini, che gioca per il Circolo Tennis Villa Carpena. La competizione si è svolta domenica 8 marzo, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Un regalo di compleanno più bello non poteva farselo. Lorenzo Angelini, tennista nato a Meldola che gioca per il Circolo Tennis Villa Carpena, ha festeggiato i 20 anni il 4 marzo, poi domenica 8 ha celebrato la sua prima vittoria in carriera in un torneo Itf Men’s Future. Il romagnolo, che ha iniziato il torneo come 941 del mondo e sarà 780, ha trionfato sia in singolare sia in doppio nel torneo disputato sul ‘veloce’ di Heraklion in Grecia (montepremi di 15mila dollari). La vittoria di Angelini, allenato dai maestri forlivesi Alberto Casadei e Giovanni Pacchioni, è praticamente un’impresa perché il tennista ha trionfato partendo dalle qualificazioni senza perdere nemmeno un set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis, il 20enne meldolese di Villa Carpena s’è imposto in Grecia in singolare e in doppio. Angelini vince il suo primo Future

