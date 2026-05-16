Il Bluemoon entra nella Guida dei migliori beach club d' Italia

Il Bluemoon, situato al Lido di Venezia, è stato inserito nella Guida ai migliori beach club d’Italia 2026. La pubblicazione è stata realizzata dal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice Tiziana Di Masi, edita da Morellini Editore. La guida si occupa di selezionare i più rinomati stabilimenti balneari del paese, offrendo un quadro aggiornato delle strutture di riferimento per l’estate 2026. La presenza del Bluemoon tra i locali segnalati conferma il suo ruolo nel panorama delle location di tendenza.

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