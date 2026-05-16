Il Bluemoon entra nella Guida dei migliori beach club d' Italia
Il Bluemoon, situato al Lido di Venezia, è stato inserito nella Guida ai migliori beach club d’Italia 2026. La pubblicazione è stata realizzata dal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice Tiziana Di Masi, edita da Morellini Editore. La guida si occupa di selezionare i più rinomati stabilimenti balneari del paese, offrendo un quadro aggiornato delle strutture di riferimento per l’estate 2026. La presenza del Bluemoon tra i locali segnalati conferma il suo ruolo nel panorama delle location di tendenza.
Il Bluemoon del Lido di Venezia entra nella Guida ai migliori beach club d’Italia 2026, ideatadal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice Tiziana Di Masi, ed edita da Morellini Editore. I curatori hanno assegnato il riconoscimento di 2 ombrelloni su 3 allo stabilimento, che è gestito dalla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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