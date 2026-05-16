Il Benevento e l’amore per il figlio Ciambriello presenta il suo volume alla libreria Guida

Un nuovo libro dedicato all’amore tra genitori e figli è stato presentato alla libreria Guida. L’autore ha illustrato il suo volume, che affronta il tema dei sogni e delle speranze legate alla famiglia. Durante l’evento, sono stati condivisi alcuni passaggi del testo, tra cui una riflessione sui sogni e la possibilità di inseguirli anche attraverso percorsi meno convenzionali. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle dinamiche familiari e ai valori legati alla genitorialità.

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Tempo di lettura: 3 minuti “ I sogni possono essere seguiti anche dalla porta secondaria. Occorre saper sognare”. E’ stato presentato ieri pomeriggio presso la libreria Guida “Vita, sogni e pallone”, il libro di Pasquale Ciambriello, scritto e dedicato al suo primogenito Giuseppe di quattro anni. La presentazione del volume, inserita nella rassegna Benevento Libraria, è stata moderata dal giornalista Luca Maio che ha descritto l’opera del giornalista come un racconto autobiografico profondo e appassionato. Il volume è di fatto una lunga e intima lettera al proprio figlio, ma anche un tributo all’amore per la terra nativa, per la memoria, per i sogni che non si arrendono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Benevento e l’amore per il figlio, Ciambriello presenta il suo volume alla libreria Guida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Benevento, Davide Ricchiuti presenta “Deadline naturale” alla Libreria Barbarossa "L'ultimo segreto di Via Volpi", Paola Minussi presenta il suo libro alla Libreria RomagnosiSabato 21 marzo alle ore 17 alla Libreria Internazionale Romagnosi si terrà la presentazione del libro di Paola Minussi “L'ultimos egreto di Via... Quanto il tuo cognome ti condiziona e rovina la vita, cambiereste mai il vostro cognome? reddit AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Benevento, una città in festa il lungo abbraccio d'amore della torcida giallorossaPareggio più dolce non poteva esserci. Il 2-2 casalingo con l'Audace Cerignola chiude una stagione trionfale per la Strega. Al triplice fischio finale esplode la gioia in tutta la città: dallo stadio ... ilmattino.it Pamela Petrarolo e Giovanni Benevento si sposano: la romantica proposta a VerissimoIl romanticismo è di scena a Verissimo. Pamela Petrarolo, ospite di Silvia Toffanin, ha infatti ricevuto in diretta la fatidica proposta dal compagno Giovanni Benevento: una sorpresa che ha commosso ... dilei.it