L' ultimo segreto di Via Volpi Paola Minussi presenta il suo libro alla Libreria Romagnosi

Sabato 21 marzo alle 17, alla Libreria Internazionale Romagnosi, si svolge la presentazione del libro di Paola Minussi intitolato “L'ultimo segreto di Via Volpi”. L'evento vede l'autrice che introduce il suo testo a un pubblico interessato, offrendo dettagli sulla narrazione e sul contenuto del suo lavoro. L'incontro si svolge nel rispetto delle modalità stabilite dalla libreria.

Sabato 21 marzo alle ore 17 alla Libreria Internazionale Romagnosi si terrà la presentazione del libro di Paola Minussi “L'ultimos egreto di Via Volpi”. Dialogherà con l’autrice la scrittrice Elena Imbimbo. ". Una scritta enigmatica comparsa sul corpo, insieme a una serie di dettagli inspiegabili, spingono Rosa a riaprire l’indagine." Il libro é stato segnalato come uno dei migliori gialli da Francesca Battistella sul settimanale "Giallo". "Europa e America. I due volti della crisi occidentale", torna il Festival della cultura della libertà . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

"La figlia della spagnola", Giulia Paola Di Nicola presenta il suo romanzo d'esordio alla libreria De LucaSi intitola “La figlia della Spagnola” ed è il romanzo d0sordio di Giulia Paola Di Nicola, saggista e docente universitaria di sociologia.

Leggi anche: Gabriella Maldini presenta il suo ultimo romanzo "Ogni parola è un segreto"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Via Volpi

L’ultimo segreto, ecco il nuovo codice di Dan BrownRobert Langdon, stimato professore di simbologia, è a Praga per assistere a una conferenza rivoluzionaria di Katherine Solomon, eminente scienziata noetica con cui ha da poco iniziato una relazione. repubblica.it

L'ultimo segreto di un bestseller? Iniziare a scrivere dalla fine...Robert Langdon, l'eroe di Dan Brown, è a Praga con l'affascinante neuroscienziata Katherine Solomon e, nella città dei misteri, del golem e della magia, i due si ritrovano alle prese con un'agenzia ... ilgiornale.it