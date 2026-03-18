Venerdì 27 marzo alle 18 presso la Libreria Barbarossa Bistrot di Benevento, Davide Ricchiuti terrà una presentazione della sua raccolta poetica intitolata “Deadline naturale”, pubblicata da Transeuropa. L’evento si svolgerà in Traversa Porta Rufina e vedrà l’autore discutere della sua opera in un incontro aperto al pubblico. La presentazione sarà un’occasione per ascoltare direttamente Ricchiuti parlare del suo lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 27 marzo alle ore 18.00, alla Libreria Barbarossa Bistrot di Benevento, in Traversa Porta Rufina, Davide Ricchiuti presenterà la sua raccolta poetica “Deadline naturale”, pubblicata da Transeuropa. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Elide Apice dell’Associazione Culture e Letture APS, in un appuntamento che si muoverà tra conversazione e reading performativo. A rendere ancora più suggestiva la presentazione sarà l’accompagnamento musicale di Kein, pseudonimo di Roberto Giamberardino, che ha composto un paesaggio sonoro elettronico originale pensato per la performance dal vivo, trasformando l’evento in un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Davide Ricchiuti presenta “Deadline naturale” alla Libreria Barbarossa

Articoli correlati

Davide Rondoni a Benevento presenta ‘La ferita, la letizia’La Zona Interdiocesana di Benevento del Terzo Ordine Francescano Secolare della Campania, su idea e iniziativa della Fraternità “Le Grazie”,...

Irene Gianeselli presenta "Speranza" a Bari alla Libreria San PaoloProsegue il calendario di incontri dedicati a Speranza, il nuovo romanzo di Irene Gianeselli pubblicato il 12 dicembre 2025, edito da Giuntinam con...