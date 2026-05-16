Ieri in Campania sono state segnalate alcune novità legate al settore sanitario. All’ASL di Caserta, alcuni dipendenti sono stati colti mentre timbravano il cartellino senza essere presenti sul posto. Nel frattempo, ad Avellino si sta avviando alla conclusione il processo riguardante presunte irregolarità nei pagamenti e nella gestione dei turni all’interno dell’azienda sanitaria locale. Queste sono le principali notizie emerse ieri nella regione, senza ulteriori dettagli su eventuali indagini o conseguenze.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 15 maggio 2026. Avellino – Si avvia verso la conclusione il processo sulle presunte irregolarità nei pagamenti e nella gestione dei turni presso l’ ASL di Avellino. La Procura ha formalizzato le richieste: chieste tre condanne e un’assoluzione per i protagonisti della vicenda che ha scosso la sanità irpina. (LEGGI QUI) Benevento – Paura nella notte ad Apice, dove un giovane automobilista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi del ristorante Licciardi. Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di nazionalità tunisina, classe 1994, alla guida di una Bmw ha perso il controllo della vettura, terminando la sua corsa nella cunetta adiacente al muro di cinta del giardino del locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: furbetti del cartellino beccati all’Asl di Caserta

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