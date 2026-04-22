Furbetti del cartellino all' Asl | Procura chiede l' arresto per 4 medici e 2 infermieri

La Procura della Repubblica ha richiesto l’arresto di quattro medici e due infermieri coinvolti in episodi di assenteismo presso il distretto Asl di Caserta, situato al Palazzo della Salute nella ex Saint Gobain. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate ai cartellini di presenza, con l’obiettivo di accertare eventuali comportamenti illeciti da parte del personale sanitario coinvolto. La richiesta di arresto segue le indagini condotte dagli inquirenti nell’ambito di questa vicenda.

La Procura della Repubblica vuole l’arresto di quattro medici e due infermieri coinvolti in diversi episodi di assenteismo al distretto Asl di Caserta al Palazzo della Salute nella ex Saint Gobain. Il giudice per le indagini preliminari Angela Mennella, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Casertanews.it

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