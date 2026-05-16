IA il Vaticano si organizza Leone XIV istituisce una Commissione ad hoc

Da formiche.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vaticano ha deciso di istituire una Commissione dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un nuovo impegno in questo settore. La Commissione sarà responsabile di analizzare le implicazioni etiche e pratiche delle tecnologie emergenti e di definire eventuali linee guida o regolamenti. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione globale verso l’uso e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di garantire un approccio responsabile e consapevole in ambito ecclesiastico.

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Il Vaticano compie un nuovo passo sul fronte dell’Intelligenza artificiale e della sua governance. Papa Leone XIV ha infatti approvato l’istituzione della Commissione interdicasteriale sull’IA, un organismo chiamato a coordinare riflessioni, progetti e politiche interne alla Santa Sede su un tema sempre più centrale per il futuro globale. A darne comunicazione è il cardinale Michael Czerny, prefetto del dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, che ha promosso l’iniziativa e al quale il Pontefice ha concesso un’udienza lo scorso 3 maggio. La decisione è stata formalizzata attraverso un Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, atto che ne sancisce la piena operatività. 🔗 Leggi su Formiche.net

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