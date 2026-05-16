IA il Vaticano si organizza Leone XIV istituisce una Commissione ad hoc
Il Vaticano ha deciso di istituire una Commissione dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un nuovo impegno in questo settore. La Commissione sarà responsabile di analizzare le implicazioni etiche e pratiche delle tecnologie emergenti e di definire eventuali linee guida o regolamenti. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione globale verso l’uso e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di garantire un approccio responsabile e consapevole in ambito ecclesiastico.
Il Vaticano compie un nuovo passo sul fronte dell’Intelligenza artificiale e della sua governance. Papa Leone XIV ha infatti approvato l’istituzione della Commissione interdicasteriale sull’IA, un organismo chiamato a coordinare riflessioni, progetti e politiche interne alla Santa Sede su un tema sempre più centrale per il futuro globale. A darne comunicazione è il cardinale Michael Czerny, prefetto del dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, che ha promosso l’iniziativa e al quale il Pontefice ha concesso un’udienza lo scorso 3 maggio. La decisione è stata formalizzata attraverso un Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, atto che ne sancisce la piena operatività. 🔗 Leggi su Formiche.net
Sullo stesso argomento
Iran, JD Vance a Papa Leone XIV: “Il Vaticano si attenesse alle questioni morali”L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, in merito alla guerra in Iran, è stato al centro di un’intervista del vicepresidente statunitense JD...
Leggi anche: Vaticano – America: cosa si sono detti Marco Rubio e Papa Leone XIV