IA il Vaticano si organizza Leone XIV istituisce una Commissione ad hoc

Il Vaticano ha deciso di istituire una Commissione dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un nuovo impegno in questo settore. La Commissione sarà responsabile di analizzare le implicazioni etiche e pratiche delle tecnologie emergenti e di definire eventuali linee guida o regolamenti. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione globale verso l’uso e la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di garantire un approccio responsabile e consapevole in ambito ecclesiastico.

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