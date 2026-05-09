Marco Rubio ha visitato ieri il Vaticano con l’intento di riavvicinarsi alla Santa Sede e di discutere di questioni geopolitiche. L’incontro con il Papa Leone XIV si è concentrato su possibili punti di convergenza tra le parti. La visita si inserisce in un quadro di dialogo tra le due entità, senza dettagli specifici sui contenuti trattati.

Ricucire con la Santa Sede e trovare una convergenza sul piano geopolitico. È stato questo l’obiettivo della visita effettuata ieri da Marco Rubio in Vaticano. Il segretario di Stato americano ha innanzitutto avuto un colloquio con Leone XIV: colloquio che una fonte statunitense ha definito «amichevole e costruttivo». In particolare, secondo una nota del Dipartimento di Stato di Washington, i due hanno discusso «della situazione in Medio Oriente e di temi di interesse comune nell’Emisfero occidentale». «L’incontro», si legge ancora, «ha sottolineato la solida relazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro comune impegno per la promozione della pace e della dignità umana».🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vaticano – America: cosa si sono detti Marco Rubio e Papa Leone XIV

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Una raccolta di contenuti

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