I segreti dell'abito col tricolore di Francesca Tocca all'Eurovision | Pesa 15 kg finito in un mese di lavoro

All'Eurovision 2026, Francesca Tocca ha indossato un abito da sposa che ha attirato molta attenzione. Il vestito, decorato con il tricolore, pesa circa 15 chilogrammi ed è stato completato in un mese di lavoro. La creazione è opera di Barbara Pedrazzoli, designer di Love is Love, come confermato in un’intervista rilasciata a Fanpage. L'abito ha suscitato curiosità per le sue dimensioni e il tempo impiegato per realizzarlo.

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