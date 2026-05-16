I segreti dell'abito col tricolore di Francesca Tocca all'Eurovision | Pesa 15 kg finito in un mese di lavoro
All'Eurovision 2026, Francesca Tocca ha indossato un abito da sposa che ha attirato molta attenzione. Il vestito, decorato con il tricolore, pesa circa 15 chilogrammi ed è stato completato in un mese di lavoro. La creazione è opera di Barbara Pedrazzoli, designer di Love is Love, come confermato in un’intervista rilasciata a Fanpage. L'abito ha suscitato curiosità per le sue dimensioni e il tempo impiegato per realizzarlo.
L'abito da sposa indossato da Francesca Tocca all'Eurovision 2026 è letteralmente iconico. A realizzarlo è stata Barbara Pedrazzoli di Love is Love: intervistata ai microfoni di Fanpage.it, ha raccontato com'è nato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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