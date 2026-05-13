Francesca Tocca con Sal Da Vinci all'Eurovision | chi ha firmato l'abito da sposa con la gonna tricolore

Durante l’Eurovision 2026, Francesca Tocca ha interpretato il ruolo di una sposa nella performance di Sal Da Vinci su “Per sempre sì”. L’abito da sposa indossato dalla ballerina presenta una gonna tricolore, scelto per la rappresentazione. La coreografia e la scelta dei costumi sono stati curati da professionisti del settore, anche se i nomi non sono stati comunicati ufficialmente.

Francesca Tocca è la ballerina che ricopre i panni della sposa nella performance sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026. Chi ha firmato il suo abito bianco con la gonna tricolore?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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