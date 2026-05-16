I pub chiudono ed è un peccato

Negli ultimi tempi, molti pub, taverne e caffè stanno chiudendo in diverse parti d'Europa, con una presenza sempre più ridotta soprattutto nelle aree meno turistiche e nelle zone di campagna. Questa tendenza riguarda sia le città più piccole che le zone rurali, dove molte attività di questo tipo hanno cessato la loro attività. La sparizione di questi locali si nota in molte regioni, limitando le possibilità di incontro e socializzazione tradizionali.

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