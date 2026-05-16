I pub chiudono ed è un peccato
Negli ultimi tempi, molti pub, taverne e caffè stanno chiudendo in diverse parti d'Europa, con una presenza sempre più ridotta soprattutto nelle aree meno turistiche e nelle zone di campagna. Questa tendenza riguarda sia le città più piccole che le zone rurali, dove molte attività di questo tipo hanno cessato la loro attività. La sparizione di questi locali si nota in molte regioni, limitando le possibilità di incontro e socializzazione tradizionali.
Pochi elementi sono così tipici del paesaggio urbano come un bar lungo una via o in una piazzetta, che invita ad entrare con il suo arredamento più o meno standard e il vociare animato delle conversazioni all’interno e ai tavolini all’aperto. Eppure in Europa questa scena è sempre più rara, soprattutto lontano dalle zone turistiche. La crisi dei pub dovrebbe impensierire non solo i frequentatori abituali, ma anche chi si preoccupa per l’erosione degli spazi collettivi della classe lavoratrice. L’alternativa a questi locali è spesso la progressiva alienazione e la cancellazione dalla nostra vita quotidiana di tutte quelle relazioni interpersonali non legate al lavoro retribuito. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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