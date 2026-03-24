Berlino, Capitale della Germania in continua evoluzione. Dove la modernità e la proiezione verso il futuro si mescola con un’anima crepuscolare che la rende affascinante, intimista, indimenticabile. Soprattutto d’inverno, quando la neve e le temperature rigide avvolgono la città, alimentando quella sensazione di cupezza che piace a molti. Berlino però sta affrontando anche una crisi senza precedenti della sua famosa tradizione birraria. Nei primi mesi del 2026 hanno fatto molto parlare di sé le chiusure dei pub di Friedrichshain e Wiesbaden. Ma soprattutto, la dichiarazione di insolvenza da parte del gigante scozzese Brewdog e l’annuncio della chiusura degli ultimi asset rimasti nel Paese: il pub di Berlino, il birrificio di Marienfelde e il locale di Amburgo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Berlino e la crisi di Pub e birrerie: chiudono sempre più attività

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