I polmoni si rigenerano quando si smette di fumare ma l' età è un fattore determinante | il parere dell' esperta

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un’esperta, i polmoni possono rigenerarsi una volta smesso di fumare, anche se l’età rappresenta un fattore determinante. In passato si credeva che i polmoni non avessero capacità di riparazione, ma studi recenti dimostrano il contrario. La capacità di recupero varia in base all’età e alla durata del periodo di fumo. La rigenerazione non è immediata e dipende da diversi aspetti individuali. La questione viene spesso affrontata in ambito medico e scientifico, con attenzione alle differenze tra le varie fasce di età.

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«Un tempo si pensava che i polmoni non fossero in grado di rigenerarsi, ma ora sappiamo che non è così. In linea generale, possono ripararsi quando si smette di fumare», afferma la dottoressa Charlotte Dean, responsabile del gruppo di ricerca sullo sviluppo e le malattie polmonari presso l'Imperial College di Londra. L'evoluzione dei polmoni Il fumo, di fatto, distrugge i polmoni, afferma Dean ma, nonostante ciò, i due organi hanno una notevole capacità di autoriparazione. Questa caratteristica peculiare è frutto dell'evoluzione umana: i polmoni si sono "migliorati" nel corso dei millenni per far fronte all'inquinamento o alle infezioni batteriche e virali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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