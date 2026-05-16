I polmoni si rigenerano quando si smette di fumare ma l' età è un fattore determinante | il parere dell' esperta

Secondo un’esperta, i polmoni possono rigenerarsi una volta smesso di fumare, anche se l’età rappresenta un fattore determinante. In passato si credeva che i polmoni non avessero capacità di riparazione, ma studi recenti dimostrano il contrario. La capacità di recupero varia in base all’età e alla durata del periodo di fumo. La rigenerazione non è immediata e dipende da diversi aspetti individuali. La questione viene spesso affrontata in ambito medico e scientifico, con attenzione alle differenze tra le varie fasce di età.

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