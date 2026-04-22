A partire dai 35 anni, la riserva ovarica delle donne diminuisce significativamente, ma molte non sono consapevoli di questa riduzione. Uno specialista in Medicina della Riproduzione sottolinea che alcune donne credono che le tecniche di procreazione assistita possano compensare completamente l’effetto dell’età, trovandosi impreparate quando si rende necessario ricorrere a ovuli donati. La riduzione naturale della fertilità rappresenta quindi una realtà che molte donne ignorano.

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, gli specialisti richiamano l’attenzione su un fenomeno frequente: molte donne affrontano il tema della fertilità solo quando iniziano la ricerca di una gravidanza o dopo i primi tentativi non riusciti. Ma perché non ne tengono conto prima? Un'ipotesi è che non vi sia ancora abbastanza informazione a riguardo. Che cosa succede alla fertilità femminile nel corso dell'età Dal punto di vista clinico, la fertilità femminile tende a ridursi progressivamente con l’età, con un calo più evidente dopo i 35 anni, in parallelo alla diminuzione della quantità e della qualità ovocitaria.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fertilità, dai 35 anni la riserva ovarica cala drasticamente, ma 1 donna su 5 non lo sa. Lo specialista: «C'è chi pensa che la PMA possa compensare totalmente il fattore età e poi si trova impreparata di fronte alla necessità di ovuli donati»

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