I nostri figli vivono con il terrore di essere derubati Ora basta La rabbia di Novoli sfila in corteo

A Novoli, un quartiere di Firenze, si è svolto un corteo di cittadini arrabbiati dopo un episodio avvenuto pochi mesi fa, quando un ragazzino tredicenne ha raccontato alla madre di aver avuto paura durante un tentativo di rapina. La madre ha riferito che il figlio le ha chiesto di rimanere in chiamata mentre passava per San Donato, il luogo dove si è verificato l’episodio. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi residenti che hanno espresso il loro disagio per l’aumento dei furti e delle aggressioni nella zona.

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Firenze, 16 maggio 2026 – “Mamma, resti in chiamata? Ho paura”. È la frase che una madre di Novoli si è sentita dire dal figlio tredicenne mentre passava per San Donato, proprio nel punto in cui, pochi mesi fa, era stato rincorso insieme ad alcuni amici durante un tentativo di rapina. Una paura diventata ormai quotidiana per molti adolescenti del quartiere. Ed è proprio da qui, dal disagio raccontato prima dai ragazzi che dagli adulti, che è nata la decisione di scendere in strada. La manifestazione per la sicurezza. Oggi pomeriggio, 16 maggio, duecento residenti hanno dato vita a un corteo che ha attraversato il quartiere 5 per chiedere più sicurezza, controlli e risposte concrete contro degrado e microcriminalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “I nostri figli vivono con il terrore di essere derubati. Ora basta”. La rabbia di Novoli sfila in corteo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FUORI L'ITALIA DALLA TERZA GUERRA MONDIALE Sullo stesso argomento Famiglia nel bosco, lo sfogo alla TV australiana: “Basta con i compromessi, i nostri figli vogliono la loro casa. Non resteremo in Italia”Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia australiana diventata nota come la famiglia nel bosco, hanno parlato per la prima volta in... Terrore a Novoli: uomo ferito con coltello durante una rapinaUn uomo di 56 anni è stato ferito all’addome durante un tentativo di rapina avvenuto in via di Novoli, a Firenze, nella serata di lunedì intorno alle...