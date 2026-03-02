Una coppia australiana, nota come la famiglia nel bosco, ha rilasciato un’intervista alla TV australiana dopo aver perso la custodia dei loro tre figli, decisa quattro mesi fa dal Tribunale dei Minori dell’Aquila. I genitori hanno espresso il desiderio di tornare in Australia e di non rimanere in Italia, criticando i compromessi e ribadendo che i loro figli vogliono la loro casa.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia australiana diventata nota come la famiglia nel bosco, hanno parlato per la prima volta in televisione dalla separazione dai loro tre figli, avvenuta quattro mesi fa per decisione del Tribunale dei Minori dell’Aquila. In un’intervista al programma australiano 60 Minutes Australia, trasmesso su Nine Network, i genitori hanno annunciato che il loro futuro non sarà in Italia e hanno descritto la sofferenza dei bambini nella casa famiglia dove sono attualmente ospitati. Catherine ha raccontato le notti angosciose trascorse nella struttura di accoglienza in Abruzzo, dove uno dei figli viene assalito dal panico: “Mi dice ‘Mamma, aiutami, ho paura’ con grida orribili”, ha dichiarato la donna con la voce spezzata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Famiglia nel bosco, lo sfogo alla TV australiana: “Basta con i compromessi, i nostri figli vogliono la loro casa. Non resteremo in Italia”

La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia, l'annuncio alla tv australiana:«Non abbiamo fatto nulla per danneggiare i nostri figli ma le autorità italiane pensano che tenerli lontano da noi sia più sicuro»«Non possiamo tornare in Australia, Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio, non può volare ancora.

