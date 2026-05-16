Nella tappa tra Narva e il traguardo, il ciclista Narvaez ottiene il suo secondo successo e riceve un punteggio di 9, mentre Pellizzari si ferma a 5,5. La squadra UAE ha messo in mostra una strategia precisa, con Bjerg come elemento chiave, e Leknessund si è difeso con efficacia durante la gara. La giornata ha visto vari punteggi e performance che hanno coinvolto diversi atleti e team, evidenziando le dinamiche del percorso e le scelte tattiche adottate.

Senti come piove, senti come viene giù. Cosa facciamo? Andiamo in fuga? Grandina, ma al traguardo. Oggi si vola. Ma non erano stanchi? Vento contrario. Corridori dappertutto. Un altro sconsiderato, questo corre di fianco al gruppo con una bimba piccolissima in braccio. Più di 100 chilometri per fare una fuga. Ci sono quelli che corrono in casa. E quelli che corrono come se domani non ci fosse il Corno alle Scale. E i muri, mamma mia i muri Strafavorito della vigilia. Dichiarata vale doppio. Entra nella fuga giusta, e oggi non era facile. Se ne va ai -10, dopo il curvone di Capodarco. Agile e forte, sempre efficace. Sull’ultimo muro patisce anche lui, va su a zig-zag sul 22% con l’asfalto umido ma fa lo stesso il vuoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, pagelle 8ª tappa: Narvaez, il bis merita 9. Pellizzari, altra giornata da 5,5

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