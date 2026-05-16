I migliori smartphone con schermo grande per chi non si accontenta di un display tascabile

Per chi preferisce uno schermo ampio e di qualità, il mercato offre numerose opzioni di smartphone con display grandi. Questi dispositivi sono pensati per chi utilizza il telefono anche per guardare video, giocare o lavorare, offrendo schermi di dimensioni superiori alla media. Tra le scelte disponibili, ci sono modelli con tecnologie avanzate e risoluzioni elevate, ideali per un'esperienza visiva più immersiva. Tutti i prodotti mostrati sono selezionati indipendentemente dagli editori di GQ Italia.

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