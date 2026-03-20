Realme P4 Lite 5G | il nuovo smartphone economico con display a 144 Hz

Realme ha presentato il nuovo P4 Lite 5G, uno smartphone entry-level con supporto alla rete 5G e un display a 144 Hz. La serie P4 di Realme si amplia con questo modello, che si distingue per offrire caratteristiche interessanti a un prezzo accessibile. Il dispositivo è stato annunciato di recente e si aggiunge alla gamma di smartphone economici dell’azienda.

Realme continua a lanciare smartphone economici con la serie P4, e l’ultimo arrivato, il Realme P4 Lite 5G, si unisce alla lineup offrendo un buon set di funzionalità a un prezzo contenuto. Il dispositivo è fondamentalmente una versione rinominata del recente Realme C83, condividendone quasi completamente le specifiche. Dal punto di vista del design, Realme ha però apportato una piccola modifica sul retro, adottando un effetto a mosaico. Il Realme P4 Lite 5G è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 6300, affiancato da fino a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Il software è gestito da Realme UI 7.0 basato su Android 16, con la promessa di due aggiornamenti principali del sistema operativo (fino ad Android 18) e tre anni di patch di sicurezza. 🔗 Leggi su Billipop.com

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