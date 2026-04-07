Amadeus, noto volto della televisione italiana, ha recentemente espresso il desiderio di ampliare i suoi impegni televisivi oltre il ruolo di giudice al serale di Amici di Maria De Filippi. Non si tratta di un cambiamento imminente, ma di una volontà di esplorare nuove opportunità nel settore. La sua posizione attuale, però, non sembra soddisfarlo completamente, portandolo a guardare con interesse a eventuali progetti in Mediaset.

Amadeus, uno dei volti più celebri della televisione italiana, non sembra del tutto soddisfatto del ruolo di giudice al serale di Amici di Maria De Filippi. Pur garantendogli visibilità, questo impegno non riesce a colmare le ambizioni di un conduttore abituato a grandi numeri e ascolti record. Il Nove, che lo ha ingaggiato con un contratto milionario, non gli ha restituito la stessa forza mediatica che ha caratterizzato i suoi anni d’oro in Rai. Secondo un editoriale pubblicato dal settimanale Nuovo TV, Amadeus avrebbe ormai in mente un obiettivo ben preciso: un possibile approdo definitivo a Mediaset, dove potrebbe contare su maggiore libertà e spazi per sperimentare nuovi progetti televisivi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amadeus non si accontenta di Amici: sogna il grande salto verso Mediaset

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